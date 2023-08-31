RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Латвия тратит более 1% ВВП на помощь Украине, - министр обороны

Фото: Латвия передает помощи Украине более чем на 1% от ВВП (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Латвия выделяет на гуманитарную и военную помощь Украине более 1% национального ВВП.

Об этом заявила глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Она заявила, что Латвия поддерживает все инициативы по усилению обороноспособности Украины. В настоящее время страна тратит более 1% собственного ВВП на эти усилия.

"Сегодня мы концентрируем усилия на тренировке украинских военнослужащих и обязались предоставить такую тренировку для 3 000 украинских военных в Латвии. Это большое количество, если учитывать размер моей страны и наших Вооруженных сил. Мы будем счастливы, если другие страны ЕС присоединятся к нам в такой работе", - сказала Мурниеце.

Также она поддержала предложение об увеличении финансирования потребностей Украины из ресурсов Европейского фонда мира.

Помощь Украине от Латвии

Латвия является одним из активнейших союзников Украины с начала полномасштабного вторжения. Она оказывает нашей стране как военную, так и политическую помощь.

В частности, недавно парламент страны призвал НАТО пригласить Украину стать частью Североатлантического союза.

Также Латвия договорилась с Канадой о совместной программе обучения украинских защитников . А 25 августа стало известно о передаче Украине очередного вертолета Ми-17.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛатвияПомощь Украине