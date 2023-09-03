Латвія вирішила збільшити бюджет на підтримку українських біженців

Уряд Латвії планує збільшити фінансування органів місцевого самоврядування приблизно на 10 мільйонів євро, щоб вони надали підтримку українським біженцям.

На початку березня цього року було видано наказ про надання Міністерству охорони довкілля та регіонального розвитку фінансування в розмірі 21 мільйону євро, для покриття витрат органами місцевого самоврядування 2023 року, які надавали підтримку громадянам України, включно з наданням проживання та харчування.

Тепер уряд планує збільшити фінансування до 32 мільйонів євро, щоб і далі покривати витрати, які несуть органи місцевого самоврядування, надаючи підтримку мігрантам з України.

Міністр фінансів повинен буде поінформувати Комісію Сейму з бюджету і фінансів про зміни в асигнуваннях.

Якщо Комісія Сейму не висуне заперечень протягом п'яти робочих днів після отримання відповідної інформації, то зміни в асигнуваннях набудуть чинності.

Допомога Україні від Латвії

Латвія є одним з найактивніших союзників України з початку повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні як військову, і політичну допомогу.

Зокрема, нещодавно парламент країни закликав НАТО запросити Україну стати частиною Альянсу.

Також Латвія домовилася з Канадою про спільну програму навчання українських захисників. А 25 серпня стало відомо про передачу Україні чергового гелікоптера Мі-17.

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