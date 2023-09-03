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Латвия решила увеличить бюджет в поддержку украинских беженцев

Фото: правительство Латвии выделило дополнительное финансирование для украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правительство Латвии выделит еще 10 миллионов евро финансовой поддержки для украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Правительство Латвии планирует увеличить финансирование органов местного самоуправления примерно на 10 миллионов евро, чтобы они оказали поддержку украинским беженцам.

В начале марта этого года был издан приказ о предоставлении Министерству охраны окружающей среды и регионального развития финансирования в размере 21 миллиона евро, для покрытия расходов органами местного самоуправления 2023 года, которые оказывали поддержку гражданам Украины, включая предоставление проживания и питания.

Теперь правительство планирует увеличить финансирование до 32 миллионов евро, чтобы и дальше покрывать расходы, которые несут органы местного самоуправления, оказывая поддержку мигрантам из Украины.

Министр финансов должен будет проинформировать Комиссию Сейма по бюджету и финансам об изменениях в ассигнованиях.

Если Комиссия Сейма не выдвинет возражений в течение пяти рабочих дней после получения соответствующей информации, то изменения в ассигнованиях вступят в силу.

Помощь Украине от Латвии

Латвия является одним из активнейших союзников Украины с начала полномасштабного вторжения. Она оказывает нашей стране как военную, так и политическую помощь.

В частности, недавно парламент страны призвал НАТО пригласить Украину стать частью Североатлантического союза.

Также Латвия договорилась с Канадой о совместной программе обучения украинских защитников. А 25 августа стало известно о передаче Украине очередного вертолета Ми-17.

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