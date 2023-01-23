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Латвія слідом за Естонією знижує рівень дипвідносин з РФ

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Рига, Понеділок 23 січня 2023 14:46
Латвія слідом за Естонією знижує рівень дипвідносин з РФ Фото: міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Наталія Юрченко

Латвія на знак солідарності з Естонією оголосила про зниження рівня дипломатичних відносин з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса в Twitter.

"У зв'язку з триваючою брутальною російською агресією проти України та на знак солідарності з Естонією, Латвія знижує рівень дипломатичних відносин з Росією з 24 лютого, вимагаючи від Росії відповідних дій", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, Росія заявила, що понижує рівень дипвідносин з Естонією і скорочує кількість дипломатів. Представництва обох країн будуть представлені тимчасово повіреними замість послів.

При цьому Естонія оголосила, що висилає посла Росії з країни і очікує на аналогічні дії від Москви.

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