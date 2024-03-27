Латвія вигнала російського дипломата через провокації з боку посольства

Дипломата посольства РФ у Латвії внесли до списку осіб, чиє перебування на території країни є небажаним.
Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Тимчасового повіреного у справах Росії в Латвії Олега Зикова викликали в МЗС. Йому висловили категоричний протест латвійської сторони щодо неприйнятної і провокаційної публічної комунікації, яку проводить посольство РФ протягом тривалого часу.
У МЗС Латвії такий стиль комунікації визнали таким, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року.
Міністерство зазначило, що незважаючи на неодноразові зауваження, посольство РФ продовжує некоректну публічну комунікацію, спрямовану на дискредитацію інститутів державної влади Латвії та розпалювання ненависті в латвійському суспільстві.
Підбиваючи підсумки, Каріньш вніс до списку персон нон грата російського дипломата, якому наказано покинути Латвію не пізніше 10 квітня.
Нещодавно Австрія ухвалила рішення вислати з країни двох російських дипломатів. Причиною цього став скандал з екс-главою МЗС країни.
Естонія днями теж вирішила оголосити співробітника російського посольства персоною нон грата. Причиною стало втручання РФ у внутрішні справи країни.
Також прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо сказав, що з країни вислано десятки російських шпигунів. Ними виявилися "дипломати РФ".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.