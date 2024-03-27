Латвія вигнала російського дипломата через провокації з боку посольства

Тимчасового повіреного у справах Росії в Латвії Олега Зикова викликали в МЗС. Йому висловили категоричний протест латвійської сторони щодо неприйнятної і провокаційної публічної комунікації, яку проводить посольство РФ протягом тривалого часу.

У МЗС Латвії такий стиль комунікації визнали таким, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року.

Міністерство зазначило, що незважаючи на неодноразові зауваження, посольство РФ продовжує некоректну публічну комунікацію, спрямовану на дискредитацію інститутів державної влади Латвії та розпалювання ненависті в латвійському суспільстві.

Підбиваючи підсумки, Каріньш вніс до списку персон нон грата російського дипломата, якому наказано покинути Латвію не пізніше 10 квітня.

Видворення російських дипломатів