Латвия выгнала российского дипломата из-за провокаций со стороны посольства

Временного поверенного в делах России в Латвии Олега Зыкова вызвали в МИД. Ему выразили категорический протест латвийской стороны относительно неприемлемой и провокационной публичной коммуникации, которую проводит посольство РФ в течение длительного времени.

В МИД Латвии такой стиль коммуникации признали противоречащим Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

Министерство отметило, что несмотря на неоднократные замечания, посольство РФ продолжает некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию институтов государственной власти Латвии и разжигание ненависти в латвийском обществе.

Подводя итоги, Кариньш внес в список персон нон грата российского дипломата, которому предписано покинуть Латвию не позднее 10 апреля.

Выдворение российских дипломатов