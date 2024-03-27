Латвия выгнала российского дипломата из-за провокаций со стороны посольства

Дипломата посольства РФ в Латвии внесли в список лиц, чье пребывание на территории страны является нежелательным.
Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Временного поверенного в делах России в Латвии Олега Зыкова вызвали в МИД. Ему выразили категорический протест латвийской стороны относительно неприемлемой и провокационной публичной коммуникации, которую проводит посольство РФ в течение длительного времени.
В МИД Латвии такой стиль коммуникации признали противоречащим Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.
Министерство отметило, что несмотря на неоднократные замечания, посольство РФ продолжает некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию институтов государственной власти Латвии и разжигание ненависти в латвийском обществе.
Подводя итоги, Кариньш внес в список персон нон грата российского дипломата, которому предписано покинуть Латвию не позднее 10 апреля.
Недавно Австрия приняла решение выслать из страны двух российских дипломатов. Причиной тому стал скандал с экс-главой МИД страны.
Эстония на днях тоже решила объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата. Причиной послужило вмешательство РФ во внутренние дела страны.
Также премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сказал, что из страны высланы десятки российских шпионов. Ими оказались "дипломаты РФ".
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