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Латвія відправить Україні гелікоптери, дрони та комплекси Stinger

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Рига, Середа 18 січня 2023 14:57
Латвія відправить Україні гелікоптери, дрони та комплекси Stinger Фото: міністр оборони Латвії Інара Мурнієце (flickr com saeima)
Автор: Наталія Юрченко

Латвія готує для України черговий пакет військової допомоги. Країна передасть українським військам зенітно-ракетні комплекси Stinger, вертольоти та безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Латвії.

Новий міністр оборони Латвії Інара Мурнієце заявила, що обговорила чергову партію військової допомоги з українським колегою Олексієм Резніковим під час робочого візиту до України.

"Найближчим часом ми направимо в Україну нові партії військової підтримки - зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотні літальні апарати", - сказала вона.

За словами Мурнієце, перша партія нового пакету поїде в Україну 25 січня.

Глава Міноборони також додала, що Латвія цього року продовжить навчання солдатів ЗСУ різного рівня. Планується збільшити інтенсивність тренувань як мінімум вдвічі.

Нагадаємо, напередодні новий міністр оборони Латвії Інара Мурнієце прибула в Україну з робочим візитом і провела ряд зустрічей.

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Латвія Військова допомога дрони
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