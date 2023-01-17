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Міністр оборони Латвії прибула з першим візитом до України (фото)

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Київ, Вівторок 17 січня 2023 12:20
Міністр оборони Латвії прибула з першим візитом до України (фото) Фото: міністр оборони Латвії прибула з першим візитом до України (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Латвії Інару Мурнієце прибула в Україну. Це її перший візит до нашої країни з моменту призначення главою силового відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ВРУ.

"Радий вітати із першим візитом до України після призначення на посаду міністром оборони Латвійської Республіки Інару Мурнієце", - повідомив спікер ВРУ Руслан Стефанчук.

Він наголосив, що Мурнієце доклала багато зусиль задля підтримки України на посаді спікера Сейму Латвії.

"Обговорили "формулу миру" президента Володимира Зеленського. Висловив сподівання на активну підтримку Латвією представлених пунктів. Подякував Латвії за надання Україні зброї, боєприпасів та військової амуніції, адже саме Латвія - серед світових лідерів за обсягами надання нам військової допомоги у співвідношенні до ВВП", - розповів Стефанчук.

Також, за його словами, сторони обговорили й подальшу військову підтримку України.

"Заручився підтримкою саме обороноздатності України, предметно обговоривши необхідні для подальшої боротьби види озброєння", - додав Стефанчук.

Фото: міністр оборони Латвії прибула з першим візитом до України (t.me/verkhovnaradaukrainy)

Нагадаємо, нещодавно глава Міноборони Латвії заявила про намір передати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger.

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