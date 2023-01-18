ua ru
Ср, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Латвия отправит Украине вертолеты, дроны и комплексы Stinger

Новина українською →
Рига, Среда 18 января 2023 14:57
Латвия отправит Украине вертолеты, дроны и комплексы Stinger Фото: министр обороны Латвии Инара Мурниеце (flickr com saeima)
Автор: Наталья Юрченко

Латвия готовит для Украины очередной пакет военной помощи. Страна передаст украинским войскам зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты и беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Латвии.

Новый министр обороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что обсудила очередную партию военной помощи с украинским коллегой Алексеем Резниковым во время рабочего визита в Украину.

"В ближайшее время мы направим в Украину новые партии военной поддержки - зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотные летательные аппараты", - сказала она.

По словам Мурниеце, первая партия нового пакета отправится в Украину 25 января.

Глава Минобороны также добавила, что Латвия в этом году продолжит обучение солдат ВСУ разного уровня. Планируется увеличить интенсивность тренировок как минимум вдвое.

Напомним, накануне новый министр обороны Латвии Инара Мурниеце прибыла в Украину с рабочим визитом и провела ряд встреч.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия Военная помощь дрони
NEWS
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
DAILY
Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС