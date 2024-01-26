Латвія відкрила понад 250 кримінальних справ через порушення санкцій проти РФ

Зазначається, що у 2023 році розпочато 144 кримінальні процеси, у 2022 році - 114.

Щодо найпопулярніших санкційних товарів, які намагаються перевезти через кордон, то, за словами Зукулса, здебільшого в Росію та Білорусь намагаються завезти різноманітні електротовари, електрообладнання, мережеве обладнання, автозапчастини, предмети розкоші, а з Росії та Білорусі вивозять вироби з деревини, пальне, корми і вироби з металу.

Рівень контрабанди знизився

"У випадку, наприклад, із фанерою санкції намагаються обійти, змінивши країну походження товару, тобто вказавши, що товар зроблено в Казахстані або Туреччині, або змінюють код товару, видаючи конкретний товар за інший, а в разі предметів розкоші змінюють їхню вартість", - йдеться в заяві.

Зукулс зазначив, що нікуди не зникла і класична контрабанда, хоча з початку війни і спостерігається зниження, що пов'язано з посиленим захистом зовнішнього кордону ЄС.

Минулого року митниця вилучила 7,6 мільйона контрабандних сигарет. Здебільшого їх знаходять у залізничному транспорті на кордоні з Білоруссю.

Росія обходить санкції

На початку січня президент Володимир Зеленський уже заявляв, що Росія навчилася обходити західні санкції, які проти Москви запровадили за повномасштабне вторгнення в Україну.

Також Politico писало, що Росії значною мірою вдається обходити санкції у сфері технологій. Це дає змогу Москві виробляти зброю і продовжувати війну проти України.

Нещодавно п'ять країн, спільно з європейськими правоохоронцями, розкрили мережу з ухилення Росією від експортних санкцій. У результаті проведеної операції було заарештовано трьох людей.