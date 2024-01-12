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РФ обходить санкції для виробництва зброї. Politico назвало, які країни постачають деталі

Москва, П'ятниця 12 січня 2024 10:10
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РФ обходить санкції для виробництва зброї. Politico назвало, які країни постачають деталі Фото: РФ обходить санкції для виробництва зброї (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росії значною мірою вдається обходити санкції щодо технологій. Це дозволяє Москві виготовляти зброю та продовжувати війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Російський імпорт, на який наклали санкції США та союзники, з січня по жовтень минулого року склав майже 9 млрд доларів. Це лише на 10% менше, який був до лютого 2022 року.

Росії потрібні товари для продовження бойових дій. Йдеться про мікрочіпи, датчики, навігаційні системи для виробництва зброї. Зокрема, ракет "Кинджал", розвідувальних та ударних дронів, включно з "Шахедами".

У спільному дослідженні Міжнародної робочої групи Єрмака-Макфола з російських санкцій та KSE Institute, аналітичного центру Київської школи економіки, зазначається, що можливості РФ виробляти ракети та безпілотники зросли у 2023 році.

За оцінками України, у 2022 році російські ракетні потужності становили 50 ракет на місяць, до середини 2023 року подвоїлися до 100 і досягли 115 до кінця року. Автори дослідження вважають, що якщо РФ продовжить темпи війни, то виснажить свої запаси.

Які країни постачають деталі

Видання зазначає, що партнери України ввели санкції щодо багатьох західних компонентів з 2800, які були знайдені в уламках російської зброї на полі бою.

Детальний аналіз показників російської торгівлі показує, що за перші 10 місяців минулого року західні компанії поставили 48% таких компонентів, а Китай - 45%.

Найбільшим постачальником технологій для військових товарів стала американська компанія Intel, за нею йде китайська Huawei. Також у ТОП-10 увійшли американські компанії Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM і Dell.

РФ обходить санкції для виробництва зброї. Politico назвало, які країни постачають деталі

Дослідження показують, що Росії вдалося реконфігурувати свої ланцюжки постачання. Найбільше постачань тепер йде з Китаю, Гонконгу, Туреччини та ОАЕ.

Автори звіту "Проблеми застосування експортного контролю" рекомендують зміцнити корпоративну відповідальність і залучати приватний сектор. Також аналітики радять штрафувати тих, хто порушує чи обходить санкції проти РФ, усунути прогалини у політиці контролю за експортом і боротися з лазівками через треті країни.

Росія перелаштовується на "військові рейки"

Нагадаємо, у Росії у бюджеті на 2024 рік ухвалили рекордні витрати на армію. Кремлівська влада направила третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промисловий комплекс. Це сталося вперше з часів розпаду СРСР.

Раніше Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) оцінив, що бюджет військових видатків Росії на 2023 рік становить близько 6,6 трлн рублів (85,8 млрд доларів). Це відповідає приблизно 4,4% ВВП Росії порівняно з 3,6% у 2021 році до вторгнення в Україну.

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