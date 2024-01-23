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П'ять країн розкрили схему з порушення РФ експортних санкцій: заарештовано трьох осіб

Вівторок 23 січня 2024 21:27
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П'ять країн розкрили схему з порушення РФ експортних санкцій: заарештовано трьох осіб Архівне фото: П'ять країн розкрили схему з порушення РФ експортних санкцій (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

П'ять країн, спільно з європейськими правоохоронцями, розкрили мережу з ухилення Росією від експортних санкцій. У результаті проведеної операції було заарештовано трьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євроюст.

Крім Євроюсту в операції брали участь Європол, представники влади Нідерландів, Німеччини, Латвії, Литви та Канади.

"Під час спільної операції було заарештовано трьох підозрюваних і проведено обшуки в 14 місцях у зв'язку з розслідуванням незаконного вивезення технологічного та лабораторного обладнання, яке могло бути використане у військових цілях", - йдеться в заяві.

Зазначається, що такий експорт є незаконним через загальноєвропейські санкції, які були введені після початку війни в Україні.

Деталі схеми

Затриманих підозрюють в участі в міжнародній контрабандній мережі. Розслідування у цій справі було розпочато наприкінці 2023 року владою Нідерландів і призвело до розкриття мережі підприємств, які використовували для обходу заборони на експорт до Росії.

Ці підприємства були зосереджені навколо зареєстрованої в Нідерландах торговельної компанії, яку було створено 2017 року для імпорту, експорту та продажу електротехнічного та лабораторного обладнання, а також інших товарів.

Кого вдалося заарештувати

Двоє з підозрюваних були адміністраторами головної торгової компанії. Третій підозрюваний - співробітник зовнішнього підрядника, який, як стверджується, знав про порушення заборони на експорт.

Торговою компанією, про яку йдеться, зараз керує адміністратор із Росії, який також є єдиним акціонером. Фізичну та цифрову адміністрацію підприємства, зареєстрованого в Нідерландах, було заарештовано, а також його банківський рахунок і засоби зв'язку.

Росія обходить санкції

На початку січня Зеленський уже заявляв, що Росія навчилася обходити західні санкції, які проти Москви запровадили за повномасштабне вторгнення в Україну.

Також Politico писало, що Росії значною мірою вдається обходити санкції у сфері технологій. Це дає змогу Москві виробляти зброю і продовжувати війну проти України.

Нещодавно у Сполучених Штатах Америки затримали бізнесмена, який в обхід санкцій постачав російським компаніям, пов'язаним із ФСБ, напівпровідники. Йому загрожує до 20 років в'язниці.

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