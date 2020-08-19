Латвия не видит возможности признать Тихановскую президентом Беларуси

Фото: Светлана Тихановская (facebook.com/strana888)

Латвия выступает за новые выборы президента Беларуси

Признать Светлану Тихановскую победителем выборов президента Беларуси проблематично с юридической и политической точек зрения. Лучшим сценарием выхода из сложившейся ситуации будут новые выборы.

Об этом в интервью Латвийскому радио заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, передает lsm.lv.

По его словам, новые выборы являются единственным способом без фальсификации понять, кто пользуется доверием белорусского общества.

"В лучшем случае мы не знаем на данный момент, каково реальное распределение голосов", - заявил Ринкевичс.

Он подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия Беларуси "потеряла веру в глазах самих белорусов, а также международного сообщества". Необходимо сформировать новый ЦИК, в который войдут представители оппозиции, различных общественных групп и действующей власти.

"Не будем забывать, что это не так просто, как мы иногда думаем со стороны - все ушли, и сразу же начинается новая жизнь. Это также определенный эволюционный процесс", - добавил Ринкевичс.

При этом, по его мнению, следует учитывать наихудший сценарий российской интервенции.

Напомним, ранее Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Беларуси, а в самой стране уже заработал оппозиционный штаб по передаче власти.

Накануне оппозиция заявила, что не видит возможности для пересчета голосов на выборах.