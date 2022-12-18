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Латвія виділить Україні півмільйона євро для придбання генераторів для ЗМІ

Фото: Латвія виділить Україні півмільйона євро для придбання генераторів для ЗМІ (pixabey)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Латвії ухвалив рішення щодо виділення Україні 560 тисяч євро з коштів бюджету на непередбачувані витрати для українських ЗМІ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Суму планують передати Раді суспільних електронних ЗМІ на придбання дизельних генераторів.

Зазначається. що 29 листопада міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до своїх колег з Євросоюзу з проханням надати можливу підтримку культурному сектору та ЗМІ нашої країни.

Також 29 червня міністри культури Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини підписали декларацію у Львові, яка оцінює можливості створення спеціального фонду підтримки культурної спадщини та діяльності українських державних ЗМІ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, скільки ще Україні потрібно генераторів для проходження цієї зими.

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