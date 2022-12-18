Латвія виділить Україні півмільйона євро для придбання генераторів для ЗМІ

Уряд Латвії ухвалив рішення щодо виділення Україні 560 тисяч євро з коштів бюджету на непередбачувані витрати для українських ЗМІ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Суму планують передати Раді суспільних електронних ЗМІ на придбання дизельних генераторів.

Зазначається. що 29 листопада міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до своїх колег з Євросоюзу з проханням надати можливу підтримку культурному сектору та ЗМІ нашої країни.

Також 29 червня міністри культури Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини підписали декларацію у Львові, яка оцінює можливості створення спеціального фонду підтримки культурної спадщини та діяльності українських державних ЗМІ.