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Латвия выделит Украине полмиллиона евро для приобретения генераторов для СМИ

Фото: Латвия выделит Украине полмиллиона евро для приобретения генераторов для СМИ (pixabey)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Латвии приняло решение о выделении Украине 560 тысяч евро из средств бюджета на непредвиденные расходы для украинских СМИ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Сумму планируется передать Совету общественных электронных СМИ на приобретение дизельных генераторов.

Указывается, что 29 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился к своим коллегам из Евросоюза с просьбой предоставить возможную поддержку культурному сектору и СМИ нашей страны.

Также 29 июня министры культуры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии подписали декларацию во Львові, оценивающую возможности создания специального фонда поддержки культурного наследия и деятельности украинских государственных СМИ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, сколько еще Украине нужно генераторов для прохождения этой зимы.

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