Латвия выделит Украине полмиллиона евро для приобретения генераторов для СМИ

Правительство Латвии приняло решение о выделении Украине 560 тысяч евро из средств бюджета на непредвиденные расходы для украинских СМИ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Сумму планируется передать Совету общественных электронных СМИ на приобретение дизельных генераторов.

Указывается, что 29 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился к своим коллегам из Евросоюза с просьбой предоставить возможную поддержку культурному сектору и СМИ нашей страны.

Также 29 июня министры культуры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии подписали декларацию во Львові, оценивающую возможности создания специального фонда поддержки культурного наследия и деятельности украинских государственных СМИ.