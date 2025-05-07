Латвія та Литва не пускають літак Вучича в Росію на парад 9 травня

Парад у Москві 9 травня

У Москві 9 травня з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни пройде великий парад. Диктатор Володимир Путін запросив низку лідерів інших країн.

У Москву збиралися їхати прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александр Вучич. Крім того, сербські військові мали взяти участь у параді разом з армією РФ.

Проте днями Александр Вучич раптово захворів і через це навіть перервав свій візит до США, де мав зустрітися з Дональдом Трампом. Наразі невідомо, що вплине це на його плани поїхати до Росії.

Також відомо, що на параді у Москві не буде глави Міноборони Індії Раджнатха Сінгха. Але лідер Китаю Сі Цзіньпін підтвердив свій візит до Путіна.

Президент Володимир Зеленський попереджав, що Україна не несе відповідальності за події, які можуть статися 9 травня у Москві.

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