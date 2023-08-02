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Латвія створить спецзагін прикордонників після вторгнення білоруських вертольотів до Польщі

Фото: Латвія створить спецзагін прикордонників після вторгнення білоруських вертольотів до Польщі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Латвії створять спеціальний загін прикордонників у зв'язку з прибуттям до Білорусі "вагнерівців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як розповів голова прикордонної служби Латвії Гунтіс Пуятс, у країні розпочалась підготовка спеціального прикордонного загону. Це відповідь Латвії на прибуття до Білорусі загону найманців ПВК "Вагнера" та повідомлень про те, що декілька білоруських вертольотів перетнуло кордон з Польщею.

За словами Пуятса, Латвія оцінювала ризики для країни з моменту як Білорусь почала використовувати мігрантів, як інструмент "гібридної війни". Однак з прибуттям групи "Вагнера" вони зросли ще більше.

Білоруські вертольоти перетнули кордон із Польщею

Нагадаємо, 1 серпня жителі польського села Біловеж повідомили, що над їхніми будинками пролітали два бойові літаки Білорусі - Мі-24 та Мі-8. Однак влада Польщі спочатку заявила, що порушення кордону не сталося.

Пізніше того ж дня, Міноборони Польщі підтвердило, що сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами. У відомстві додали, що НАТО було проінформовано про інцидент.

Сьогодні стало відомо, що білоруські гелікоптери, які порушили повітряний кордон Польщі, охороняли Олександра Лукашенка. Диктатор перебував у резиденції "Вискулі", яка на відстані 7,5 км від кордону.

Пізніше у НАТО заявили, що пильно стежать за ситуацією на свої східних кордонах.

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БілорусьЛатвіяВагнерівці