Латвія слідом за Естонією знижує рівень дипвідносин з РФ

"У зв'язку з триваючою брутальною російською агресією проти України та на знак солідарності з Естонією, Латвія знижує рівень дипломатичних відносин з Росією з 24 лютого, вимагаючи від Росії відповідних дій", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, Росія заявила, що понижує рівень дипвідносин з Естонією і скорочує кількість дипломатів. Представництва обох країн будуть представлені тимчасово повіреними замість послів.

При цьому Естонія оголосила, що висилає посла Росії з країни і очікує на аналогічні дії від Москви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.