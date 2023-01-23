Латвия вслед за Эстонией снижает уровень дипотношений с РФ

"В связи с продолжающейся грубой российской агрессией против Украины и в знак солидарности с Эстонией, Латвия снижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России ответных действий", - отметил глава МИД.

Напомним, Россия заявила, что снижает уровень дипотношений с Эстонией и сокращает количество дипломатов. Представительства обеих стран будут представлены временно поверенными вместо послов.

При этом Эстония объявила, что высылает посла России из страны и ожидает аналогичных действий от Москвы.

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