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Латвия вслед за Эстонией снижает уровень дипотношений с РФ

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Рига, Понедельник 23 января 2023 14:46
Латвия вслед за Эстонией снижает уровень дипотношений с РФ Фото: министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Наталья Юрченко

Латвия в знак солидарности с Эстонией объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса в Twitter.

"В связи с продолжающейся грубой российской агрессией против Украины и в знак солидарности с Эстонией, Латвия снижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России ответных действий", - отметил глава МИД.

Напомним, Россия заявила, что снижает уровень дипотношений с Эстонией и сокращает количество дипломатов. Представительства обеих стран будут представлены временно поверенными вместо послов.

При этом Эстония объявила, что высылает посла России из страны и ожидает аналогичных действий от Москвы.

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