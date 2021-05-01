Латвия о санкциях России: попытка давления из-за языковой политики

Латвия отреагировала на решение Министерства иностранных дел России о введении санкций против двоих своих граждан. Рига считает это давлением Москвы из-за латвийской языковой политики.

Об этом речь идет в заявлении МИД Латвии .

Под российские санкции попали директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш и глава Национального совета по электронным средствам массовой информации Ивар Аболиньш.

"Принятое решение о запрете въезда в Россию ... является попыткой оказать давление на Латвию из-за политики в сфере государственного языка и информационной политики. Мы считаем такие действия откровенно неприемлемым вмешательством во внутренние дела суверенного государства", - подчеркнули в МИД Латвии.

В Риге заявили, что страна не оставит действия России без ответа.