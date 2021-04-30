Глава Европарламента отреагировал на санкции России: угрозы не заставят нас молчать
Глава Европейского парламента Давид Сассоли отреагировал на санкции со стороны России. Сегодня российский МИД запретил Сассоли въезжать на территорию России.
Об этом он написал на странице в Twitter.
Как подчеркнул Сассоли, никакие российские санкции не смогут повлиять на решение Европейского парламента по защите прав человека и демократии.
"Видимо, меня в Кремле не ждут? Я немного подозревал это... Никакие санкции или угрозы не остановят Европарламент или меня от защиты прав человека, свободы и демократии. Угрозы не заставят нас замолчать. Как писал Толстой, нет величия там, где нет правды", - заявил он.
Напомним, помимо Сассоли, под российские санкции попали руководитель прокуратуры Берлина, а также должностные лица из стран Балтии. Всего российский МИД ввел санкции против восьми представителей Евросоюза.
До этого, 2 марта, ЕС ввел санкции против семи российских чиновников через ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.
А 22 марта ЕС утвердил еще одни санкции против России.