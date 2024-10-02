Латвія розмістила мобільні групи ППО на кордоні після падіння "Шахеда"

Латвія розгорнула мобільні бойові групи військово-повітряних сил на кордоні через падіння "Шахеда" 7 вересня. Вони оснащені ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Після того, як 7 вересня в Резекненському краї впав російський безпілотник "Шахед", Національні збройні сили Латвії посилили протиповітряну оборону на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи.
Так, міністр оборони Латвії Андрій Спрудс повідомив, що в Латгалії розміщено мобільні бойові групи військово-повітряних сил, оснащені ракетами ППО, а на кордоні встановлено спеціальні радари, призначені для виявлення безпілотних апаратів.
"Операції ППО забезпечують і військові професійної служби і солдати служби державної оборони", - зазначив Спрудс.
7 вересня у східній частині Латвії розбився російський військовий безпілотник. Місцева влада відразу розпочала розслідування.
Крім того, МЗС Латвії 9 вересня викликало тимчасового повіреного у справах Росії. Йому висловили категоричний протест через російський дрон, який виявили на сході країни.
При цьому, як зазначали в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн", російським безпілотником, який впав у Латвії, міг бути "Шахед". Він був начинений вибухівкою.
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