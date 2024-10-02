UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Латвія розмістила мобільні групи ППО на кордоні після падіння "Шахеда"

Фото: Латвія розмістила мобільні групи ППО на кордоні після падіння "Шахеда" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Латвія розгорнула мобільні бойові групи військово-повітряних сил на кордоні через падіння "Шахеда" 7 вересня. Вони оснащені ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Після того, як 7 вересня в Резекненському краї впав російський безпілотник "Шахед", Національні збройні сили Латвії посилили протиповітряну оборону на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи.

Так, міністр оборони Латвії Андрій Спрудс повідомив, що в Латгалії розміщено мобільні бойові групи військово-повітряних сил, оснащені ракетами ППО, а на кордоні встановлено спеціальні радари, призначені для виявлення безпілотних апаратів.

"Операції ППО забезпечують і військові професійної служби і солдати служби державної оборони", - зазначив Спрудс.

Падіння російського безпілотника у Латвії

7 вересня у східній частині Латвії розбився російський військовий безпілотник. Місцева влада відразу розпочала розслідування.

Крім того, МЗС Латвії 9 вересня викликало тимчасового повіреного у справах Росії. Йому висловили категоричний протест через російський дрон, який виявили на сході країни.

При цьому, як зазначали в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн", російським безпілотником, який впав у Латвії, міг бути "Шахед". Він був начинений вибухівкою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛатвіяППОВійна в УкраїніДрони