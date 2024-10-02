Латвія розмістила мобільні групи ППО на кордоні після падіння "Шахеда"

Падіння російського безпілотника у Латвії

7 вересня у східній частині Латвії розбився російський військовий безпілотник. Місцева влада відразу розпочала розслідування.

Крім того, МЗС Латвії 9 вересня викликало тимчасового повіреного у справах Росії. Йому висловили категоричний протест через російський дрон, який виявили на сході країни.

При цьому, як зазначали в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн", російським безпілотником, який впав у Латвії, міг бути "Шахед". Він був начинений вибухівкою.

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