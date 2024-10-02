Латвия разместила мобильные группы ПВО на границе после падения "Шахеда"

Падение российского беспилотника в Латвии

7 сентября в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник. Местные власти тут же начали расследование.

Кроме того, МИД Латвии 9 сентября вызвал временного поверенного в делах России. Ему выразили категорический протест из-за российского дрона, который обнаружили на востоке страны.

При этом, как отмечали в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн", российским беспилотником, который упал в Латвии, мог быть "Шахед". Он был начинен взрывчаткой.

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