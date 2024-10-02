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Латвия разместила мобильные группы ПВО на границе после падения "Шахеда"

Фото: Латвия разместила мобильные группы ПВО на границе после падения "Шахеда" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Латвия развернула мобильные боевые группы военно-воздушных сил на границе из-за падения "Шахеда" 7 сентября. Они оснащены ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

После того как 7 сентября в Резекненском крае упал российский беспилотник "Шахед", Национальные вооруженные силы Латвии усилили противовоздушную оборону на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

Так, министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что в Латгалии размещены мобильные боевые группы военно-воздушных сил, оснащенные ракетами ПВО, а на границе установлены специальные радары, предназначенные для обнаружения беспилотных аппаратов.

"Операции ПВО обеспечивают и военные профессиональной службы, и солдаты службы государственной обороны", - отметил Спрудс.

Падение российского беспилотника в Латвии

7 сентября в восточной части Латвии разбился российский военный беспилотник. Местные власти тут же начали расследование.

Кроме того, МИД Латвии 9 сентября вызвал временного поверенного в делах России. Ему выразили категорический протест из-за российского дрона, который обнаружили на востоке страны.

При этом, как отмечали в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн", российским беспилотником, который упал в Латвии, мог быть "Шахед". Он был начинен взрывчаткой.

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