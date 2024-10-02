Фото: Латвія розмістила мобільні групи ППО на кордоні після падіння "Шахеда" (Getty Images)

Латвія розгорнула мобільні бойові групи військово-повітряних сил на кордоні через падіння "Шахеда" 7 вересня. Вони оснащені ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Після того, як 7 вересня в Резекненському краї впав російський безпілотник "Шахед", Національні збройні сили Латвії посилили протиповітряну оборону на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи. Так, міністр оборони Латвії Андрій Спрудс повідомив, що в Латгалії розміщено мобільні бойові групи військово-повітряних сил, оснащені ракетами ППО, а на кордоні встановлено спеціальні радари, призначені для виявлення безпілотних апаратів. "Операції ППО забезпечують і військові професійної служби і солдати служби державної оборони", - зазначив Спрудс.