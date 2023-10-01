Латвия прогнозирует высокий риск агрессивных операций со стороны РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По данным издания, деятельность российских спецслужб носит агрессивный характер и представляет значительную угрозу коллективной безопасности стран НАТО и ЕС, а также национальной безопасности Латвии.

Латвийские спецслужбы сообщили, что политика России включает подготовку к полномасштабному конфликту с НАТО.

Они также подчеркнули, что Россия не только проектирует и разрабатывает сценарии военного нападения, но и планирует ослабление противника на всех направлениях и этапах гибридной войны.

Кроме того, по данным издания, угрозу безопасности Латвии представляют и белорусские спецслужбы, которые все чаще координируют свою деятельность с российскими.

Издание отмечает, что в контексте войны России против Украины приоритетом разведки является политическая и военная поддержка Украины западными странами, в частности Латвией, а также выработка политики в отношении России.

Спецслужбы заверили, что политика безопасности Латвии, ее военный потенциал и потенциал гражданской обороны, критическая инфраструктура, механизмы управления кризисными ситуациями и безопасность границ также являются важными объектами разведки российских спецслужб.

Отношения Латвии и России

Напомним, что 13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией, водитель и пассажиры будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Также полиция Латвии пригрозила штрафовать водителей, на авто которых размещены "потенциально провокационные надписи на русском языке".

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