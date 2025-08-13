Латвія профінансує закупівлю зброї для України в межах ініціативи НАТО: озвучено суму

Про це заявила прем’єр-міністерка Евіка Сіліня ("Нова Єдність"), повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Liepajniekiem.lv

У вівторок, 12 серпня, після засідання уряду прем’єр-міністерка Евіка Сіліня повідомила, що країна приєднується до нового механізму НАТО (PURL - Priority Ukraine Requirements List) з фінансовим внеском щонайменше 2 мільйони євро.

Йдеться про підтримку ініціативи, яка передбачає централізовану закупівлю критично необхідної зброї та військової техніки для Збройних сил України, зокрема систем ППО.

При цьому, за словами Сіліні, точна сума, яку виділить Латвія, буде уточнена пізніше.

Цей крок узгоджується з закликом президента США Дональда Трампа через НАТО активізувати допомогу Україні, забезпечивши її сучасними оборонними можливостями.

Нова програма озброєння України через НАТО

Нова ініціатива НАТО, відома як PURL (Priority Ukraine Request List), передбачає створення спеціального рахунку Альянсу, на який країни-партнери зможуть переказувати кошти для закупівлі американського озброєння.

Україна, у свою чергу, формуватиме перелік потрібного озброєння і передаватиме його напряму до НАТО. Після цього генерал Алексус Грінкевич, головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, оцінюватиме наявність необхідних запасів у США та можливості їх поставки.

На минулому тижні Данія, Норвегія та Швеція вже оголосили про свій внесок у межах цієї програми - вони профінансують пакет озброєнь і боєприпасів на суму 500 мільйонів доларів, який буде закуплений у США.

Тепер готовність допомагати Україні продемонструвала і Латвія. Цього разу Рига робить внесок у більш масштабний та системний механізм допомоги, який може стати ключовим у задоволенні найнагальніших потреб ЗСУ.