Латвия приняла введение льгот на работников старше 50 лет
Правительство Латвии будет доплачивать предприятиям за пожилых работников
Правительство Латвии будет оказывать финансовую поддержку предприятиям, которые готовы трудоустраивать лиц старше 50 лет. Соответственные изменения к законодательству принял Кабинет министров Латвии во вторник, 7 августа, передает Delfi.
Сообщается, что целью программы является поддержать людей старше 50 лет, которые подвержены самому высокому риску безработицы. Ранее такая программа была рассчитана лишь для предприятий, работающих в отраслях с большой долей трудоустроенных людей старшего поколения.
"На конкретном предприятии должно было работать не менее 30% сотрудников в этой возрастной группе, а также учитывались дополнительные критерии, например, малоквалифицированная работа и т. д.", - указано в сообщении.
Как сообщают в Министерстве благосостояния, теперь же эти ограничения будут устранены, и в программу собираются вовлечь больше работодателей, в том числе из частных предприятий.
В связи с принятием такого решения, работодатели могут рассчитывать на такие льготы как информационная поддержка, финансовые дотации (например, для приспособления рабочих мест и различных обучающих курсов), мероприятия по улучшению здоровья людей старше 50 лет (например, обеспечение занятий по лечебной гимнастике, массаж и другие).
Напомним, как сообщили в МВД Латвии 18 июля 2018 года, в ближайшее время в стране планируют создать интернет-портал, на котором можно будет проверять достоверность новостей.