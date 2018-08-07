Латвія ухвалила введення пільг на працівників старше 50 років

Уряд Латвії буде доплачувати підприємствам за працівників у віці

Уряд Латвії буде надавати фінансову підтримку підприємствам, які готові працевлаштовувати осіб старше 50 років. Відповідні зміни до законодавства прийняв Кабінет міністрів Латвії у вівторок, 7 серпня, передає Delfi.

Повідомляється, що метою програми є підтримка людей старше 50 років, які у найбільшій групі ризику з безробіття. Раніше така програма була розрахована лише для підприємств, які працюють у галузях з великою часткою працевлаштованих людей старшого покоління.

"На конкретному підприємстві має працювати не менше 30% співробітників у цій віковій групі, а також враховувалися додаткові критерії, наприклад, малокваліфікована робота і т. д.", - зазначено в повідомленні.

Як повідомляють у Міністерстві добробуту, тепер же ці обмеження будуть усунуті, і в програму збираються залучити більше роботодавців, в тому числі з приватних підприємств.

У зв'язку з прийняттям такого рішення, роботодавці можуть розраховувати на такі пільги як інформаційна підтримка, фінансові дотації (наприклад, для пристосування робочих місць і різних навчальних курсів), заходи щодо поліпшення здоров'я людей старше 50 років (наприклад, забезпечення занять з лікувальної гімнастики, масаж та інші).

Нагадаємо, як повідомили в МВС Латвії 18 липня 2018 року, найближчим часом в країні планують створити інтернет-портал, на якому можна буде перевіряти достовірність новин.