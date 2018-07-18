В Латвии создадут портал для проверки фейковых новостей

В последнее время в латвийском интернете распространяется большое количество ложных новостей

В Латвии в ближайшее время планируют создать интернет-портал, на котором можно будет проверять достоверность новостей. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МВД) Латвии Рихард Козловскис, сообщает портал Delfi.

Как отмечается, в последнее время в латвийском интернете распространяется большое количество ложных новостей. Так, на прошлой неделе на портале "redzams.net" была опубликована фэйковая новость о том, что 15 июля обрушился торговый парк "Alfa", в результате чего сотни людей погибли.

На этом портале публикуются и другие ложные новости, например, о том, что с началом учебного года каждый школьник получит по 300 евро.

Козловскис от имени правоохранительных органов пообещал сделать все, чтобы идентифицировать и задержать распространителей этих фейковых новостей.

"Жителям Латвии не стоит слепо верить всему, что они читают в интернете, лучше черпать информацию в официально зарегистрированных СМИ или госструктурах", - подчеркнул министр.

На вопрос, отслеживается ли в предвыборный период в стране распространение всех ложных новостей, Козловскис ответил: "Мы работаем в этом направлении, создан координирующий механизм. Я очень надеюсь, что нам удастся создать единый портал, где каждый житель Латвии сможет с'выяснить достоверность информации".

Напомним, что во Франции приняли закон против фейков и пропаганды.