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Латвия предупредила об опасности "инцидентов" между НАТО и Россией

Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что предстоящие российско-белорусские военные учения чреваты тем, что могут вылиться в "инцидент" с войсками НАТО в странах Балтии и в Польше. Также опасность представляет ситуация с мигрантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В беседе с изданием Ринкевичс подчеркнул, что во время предстоящих в следующем месяце учений "Запад-2021" существует большая вероятность "недопонимания некоторых действий" России и Беларуси со стороны Запада.

"Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ НАТО, когда вы увеличиваете свое военное присутствие на нашей стороне - на литовской, эстонской и польской - то все это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов", - сказал министр.

Совместные учения "Запад-2021" пройдут c 10 по 19 сентября на территории России и Беларуси. В конце июля российские военные прибыли в Брест в рамках подготовки к учениям.

Напомним, Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы Беларуси.

Ранее сообщалось, что Литва планирует построить стену на границе с Беларусью, чтобы сдержать мигрантов.

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