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Латвія попередила про небезпеку "інцидентів" між НАТО і Росією

Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічс заявив, що майбутні російсько-білоруські військові навчання чреваті тим, що можуть вилитися в "інцидент" з військами НАТО в країнах Балтії і в Польщі. Також небезпеку становить ситуація з мігрантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

У бесіді з виданням Рінкевічс підкреслив, що під час прийдешніх в наступному місяці навчань "Захід-2021" існує велика ймовірність "непорозуміння деяких дій" Росії і Білорусі з боку Заходу.

"Коли у вас прикордонна криза, проходять великі військові навчання біля кордонів НАТО, коли ви збільшуєте свою військову присутність на нашому боці - на литовській, естонській і польській - то все це, звичайно, збільшує ймовірність виникнення інцидентів", - сказав міністр.

Спільні навчання" Захід-2021" відбудуться з 10 по 19 вересня на території Росії та Білорусі. Наприкінці липня російські військові прибули до Бреста в рамках підготовки до навчань.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко доручив силовикам закрити кожен метр кордону Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Литва планує побудувати стіну на кордоні з Білоруссю, щоб стримати мігрантів.

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БілорусьМіграційна криза