Латвія посилила прикордонний контроль товарів із Росії та Білорусі

Ставлення Латвії та Росії

Латвія рішуче засуджує Росію за агресію проти України та регулярно закликає до посилення санкцій проти Кремля.

Посол Латвії в Україні Ілгварс Клява раніше говорила, що хоча Рига не на 100% готова до можливого вторгнення з боку Росії, як член НАТО вона зараз захищена краще, ніж будь-коли.

При цьому взимку Латвія запровадила обов'язкову військову службу для чоловіків певного віку, щоб утримати Росію від вторгнення до країн Заходу.

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