Латвія посилила прикордонний контроль товарів із Росії та Білорусі

З неділі, 25 серпня, Продовольчо-ветеринарна служба (ПВС) Латвії посилила контроль товарів із Росії та Білорусі на прикордонних пунктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Посилені перевірки проводяться з метою обмеження ризиків для здоров'я людей і тварин, а також, у разі генетично модифікованих організмів, для навколишнього середовища.
Посилені перевірки будуть проводитися до 23 лютого 2025 року на підставі аналізу даних за період з 1 квітня до 31 липня 2024 року, який виявив триваючі побоювання з приводу безпеки цих товарів.
Латвія рішуче засуджує Росію за агресію проти України та регулярно закликає до посилення санкцій проти Кремля.
Посол Латвії в Україні Ілгварс Клява раніше говорила, що хоча Рига не на 100% готова до можливого вторгнення з боку Росії, як член НАТО вона зараз захищена краще, ніж будь-коли.
При цьому взимку Латвія запровадила обов'язкову військову службу для чоловіків певного віку, щоб утримати Росію від вторгнення до країн Заходу.
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