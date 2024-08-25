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Латвия усилила пограничный контроль товаров из России и Беларуси

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

С воскресенья, 25 августа, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии усилила контроль товаров из России и Беларуси на пограничных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Усиленные проверки проводятся в целях ограничения рисков для здоровья людей и животных, а также, в случае генетически модифицированных организмов, для окружающей среды.

Усиленные проверки будут проводиться до 23 февраля 2025 года на основании анализа данных за период с 1 апреля по 31 июля 2024 года, который выявил продолжающиеся опасения по поводу безопасности этих товаров.

Отношение Латвии и России

Латвия решительно осуждает Россию за агрессию против Украины и регулярно призывает к усилению санкций против Кремля.

Посол Латвии в Украине Илгварс Клява ранее говорила, что, хотя Рига не на 100% готова к возможному вторжению со стороны России, как член НАТО она сейчас защищена лучше, чем когда-либо.

При этом зимой Латвия ввела обязательную военную службу для мужчин определенного возраста, чтобы сдержать Россию от вторжения в страны Запада.

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