Латвия усилила пограничный контроль товаров из России и Беларуси

Отношение Латвии и России

Латвия решительно осуждает Россию за агрессию против Украины и регулярно призывает к усилению санкций против Кремля.

Посол Латвии в Украине Илгварс Клява ранее говорила, что, хотя Рига не на 100% готова к возможному вторжению со стороны России, как член НАТО она сейчас защищена лучше, чем когда-либо.

При этом зимой Латвия ввела обязательную военную службу для мужчин определенного возраста, чтобы сдержать Россию от вторжения в страны Запада.

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