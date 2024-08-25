Латвія посилила прикордонний контроль товарів із Росії та Білорусі

З неділі, 25 серпня, Продовольчо-ветеринарна служба (ПВС) Латвії посилила контроль товарів із Росії та Білорусі на прикордонних пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Посилені перевірки проводяться з метою обмеження ризиків для здоров'я людей і тварин, а також, у разі генетично модифікованих організмів, для навколишнього середовища. Посилені перевірки будуть проводитися до 23 лютого 2025 року на підставі аналізу даних за період з 1 квітня до 31 липня 2024 року, який виявив триваючі побоювання з приводу безпеки цих товарів.