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Латвія посилила прикордонний контроль товарів із Росії та Білорусі

Неділя 25 серпня 2024 12:49
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Латвія посилила прикордонний контроль товарів із Росії та Білорусі Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

З неділі, 25 серпня, Продовольчо-ветеринарна служба (ПВС) Латвії посилила контроль товарів із Росії та Білорусі на прикордонних пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Посилені перевірки проводяться з метою обмеження ризиків для здоров'я людей і тварин, а також, у разі генетично модифікованих організмів, для навколишнього середовища.

Посилені перевірки будуть проводитися до 23 лютого 2025 року на підставі аналізу даних за період з 1 квітня до 31 липня 2024 року, який виявив триваючі побоювання з приводу безпеки цих товарів.

Ставлення Латвії та Росії

Латвія рішуче засуджує Росію за агресію проти України та регулярно закликає до посилення санкцій проти Кремля.

Посол Латвії в Україні Ілгварс Клява раніше говорила, що хоча Рига не на 100% готова до можливого вторгнення з боку Росії, як член НАТО вона зараз захищена краще, ніж будь-коли.

При цьому взимку Латвія запровадила обов'язкову військову службу для чоловіків певного віку, щоб утримати Росію від вторгнення до країн Заходу.

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