Латвия усилила пограничный контроль товаров из России и Беларуси

С воскресенья, 25 августа, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии усилила контроль товаров из России и Беларуси на пограничных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Усиленные проверки проводятся в целях ограничения рисков для здоровья людей и животных, а также, в случае генетически модифицированных организмов, для окружающей среды. Усиленные проверки будут проводиться до 23 февраля 2025 года на основании анализа данных за период с 1 апреля по 31 июля 2024 года, который выявил продолжающиеся опасения по поводу безопасности этих товаров.