Латвия усилила пограничный контроль товаров из России и Беларуси
С воскресенья, 25 августа, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии усилила контроль товаров из России и Беларуси на пограничных пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Усиленные проверки проводятся в целях ограничения рисков для здоровья людей и животных, а также, в случае генетически модифицированных организмов, для окружающей среды.
Усиленные проверки будут проводиться до 23 февраля 2025 года на основании анализа данных за период с 1 апреля по 31 июля 2024 года, который выявил продолжающиеся опасения по поводу безопасности этих товаров.
Отношение Латвии и России
Латвия решительно осуждает Россию за агрессию против Украины и регулярно призывает к усилению санкций против Кремля.
Посол Латвии в Украине Илгварс Клява ранее говорила, что, хотя Рига не на 100% готова к возможному вторжению со стороны России, как член НАТО она сейчас защищена лучше, чем когда-либо.
При этом зимой Латвия ввела обязательную военную службу для мужчин определенного возраста, чтобы сдержать Россию от вторжения в страны Запада.
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