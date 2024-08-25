ua en ru
Вс, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Латвия усилила пограничный контроль товаров из России и Беларуси

Воскресенье 25 августа 2024 12:49
UA EN RU
Латвия усилила пограничный контроль товаров из России и Беларуси Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

С воскресенья, 25 августа, Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии усилила контроль товаров из России и Беларуси на пограничных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Усиленные проверки проводятся в целях ограничения рисков для здоровья людей и животных, а также, в случае генетически модифицированных организмов, для окружающей среды.

Усиленные проверки будут проводиться до 23 февраля 2025 года на основании анализа данных за период с 1 апреля по 31 июля 2024 года, который выявил продолжающиеся опасения по поводу безопасности этих товаров.

Отношение Латвии и России

Латвия решительно осуждает Россию за агрессию против Украины и регулярно призывает к усилению санкций против Кремля.

Посол Латвии в Украине Илгварс Клява ранее говорила, что, хотя Рига не на 100% готова к возможному вторжению со стороны России, как член НАТО она сейчас защищена лучше, чем когда-либо.

При этом зимой Латвия ввела обязательную военную службу для мужчин определенного возраста, чтобы сдержать Россию от вторжения в страны Запада.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия Российская Федерация Беларусь
NEWS
Оккупанты ударили по отелю в Краматорске: пострадали иностранные журналисты
Оккупанты ударили по отелю в Краматорске: пострадали иностранные журналисты
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине