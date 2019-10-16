Латвія підтримує Україну в питаннях "Північного потоку - 2"

Фото: Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Латвії (president.gov.ua)

Президент України провів зустріч з прем'єр-міністром Латвії

Латвія на всіх майданчиках виступала проти проекту "Північний потік - 2". Про це заявив прем'єр-міністром Латвійської Республіки Кришьянис Каріньш під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Латвії.

У свою чергу, Зеленський подякував прем'єр-міністру Латвії за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та позицію щодо санкцій проти Росії.

"Для нас дуже важливий цей візит. Сьогодні наш пріоритет - припинення війни. І дуже важливо, щоб у нас була допомога Європи, наших друзів, які спільно і чесно нас підтримують", - зауважив Зеленський.

Повідомляється, що на переговорах було відзначено поступове збільшення обсягів двосторонньої торгівлі між країнами і наявність можливостей для подальшого розвитку економічного співробітництва.

Сторони домовилися забезпечити подальшу активну роботу в рамках Міжурядової українсько-латвійської комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва.

Зеленський повідомив латвійській стороні про кроки української влади, вчинені з метою покращення умов ведення бізнесу в Україні, і можливості для інвестицій.

Президент України також відзначив актуальність залучення подальшої експертної допомоги Латвії, використання латвійського досвіду для реалізації реформ в Україні згідно з Угодою про асоціацію з Євросоюзом. Особливу увагу приділили поліпшенню української медицини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Ризі провів зустріч з президентом Латвії Егілсом Левітсом. Повідомляється, що офіційна зустріч між президентами відбулася у Ризького замку - офіційної резиденції президента Латвії.

Також РБК-Україна повідомляло, що під час візиту до Латвії Зеленський назвав умови імплементації "формули Штайнмайера" в закон про особливий статус Донбасу.