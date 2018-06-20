Латвия поддерживает создание антикоррупционного суда в Украине

Латвия также поддерживает развитие политических, экономических социальных связей с Украиной

Латвия поддерживает создание в Украине Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом на совместной пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевичс, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы продолжаем поддерживать друг друга. Мы поддерживаем вашу свободу, и все, что касается нас всех, свобод и наших прав. Во время встречи мы обсудили антикоррупционные меры. Мы также поддерживаем создание у вас антикоррупционного суда. Мое общее послание в том, чтобы развивать политические, экономические и социальные связи", - сказал он.

Отметим, сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгара Ринкевичса. Климкин в ходе встречи проинформировал Эдгарса о нормандскую встречу и о динамике переговоров.

Напомним, недавно сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) приветствует создание антикоррупционного суда. Как заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, новый закон прокладывает путь к созданию независимого и сильного антикоррупционного суда, который вместе с существующими институтами (НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой) будет способствовать обеспечению подотчетности и справедливости, которых требует украинский народ от государственных чиновников.