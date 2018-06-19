Лагард зробила відповідну заяву за результатами телефонної розмови з Порошенком

Міжнародний валютний фонд (МВФ) привітав створення антикорупційного суду. Про це йдеться у заяві директора-розпорядника МВФ щодо України Крістін Лагард, опублікованій на сайті МВФ.

Повідомляється, що Лагард та президент України Петро Порошенко обговорили вчора останні події. За результатами телефонної розмови, Лагард зробила відповідну заяву.

"Мене дуже надихає прийняття Українським парламентом закону про Вищий антикорупційний суд (ВАКС), що є важливим кроком влади у боротьбі проти корупції. Новий закон прокладає шлях до створення незалежного та сильного антикорупційного суду, який разом з існуючими інституціями (НАБУ та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою) сприятиме забезпеченню підзвітності та справедливості, яких вимагає український народ від державних чинників", - йдеться у заяві.

Лагард привітала наміри забезпечити започаткування роботи суду вже до кінця цього року.

"У цьому контексті, я відзначила президента за його лідерство, завдяки якому було ухвалено цей закон... Ми домовились, що зараз важливим є, щоб парламент швидко ухвалив поданий президентом додатковий закон для того, щоб формально утворити суд, а також поправки для повернення умови про те, що ВАКС розглядатиме всі справи, що відносяться до його юрисдикції, включно з усіма апеляціями по відповідних рішеннях судів першої інстанції, як це було передбачено в ухваленому у першому читанні проекті закону", - зазначила Лагард.

Вона також додала: "Ми також домовились тісно співпрацювати разом з урядом з метою вчасної реалізації цих та інших дій, зокрема тих, що пов’язані з ціною на газ та бюджетом, що мають вирішальне значення для завершення очікуваного перегляду в рамках програми щодо підтримки України МВФ".

Нагадаємо, закон "Про Вищий антикорупційний суд" набув чинності у четвер, 14 червня 2018 року.