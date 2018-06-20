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Латвія підтримує створення антикорупційного суду в Україні

НовиниПолітика    20.06.2018 - 14:26
Фото: Едгарс Рінкевичс (flickr.com latvianmfa)
Фото: Едгарс Рінкевичс (flickr.com latvianmfa)

Латвія також підтримує розвиток політичних, економічних та соціальних зв'язків з Україною

Латвія підтримує створення в Україні Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це на спільній прес-конференції повідомив міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгар Рінкевичс, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми продовжуємо підтримувати один одного. Ми підтримуємо вашу свободу, та все, що стосується нас всіх, свобод та наших прав. Під час зустрічі ми обговорили антикорупційні заходи. Ми також підтримуємо створення у вас антикорупційного суду. Моє загальне послання в тому, щоб розвивати політичні, економічні та соціальні зв'язки", - сказав він.

Зазначимо, сьогодні відбулась зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра закордонних справ Латвійської Республіки Едгарса Рінкевичса. Клімкін в ході зустрічі проінформував Едгара про нормандську зустріч та про динаміку перемовин.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) вітає створення антикорупційного суду. Як заявила директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, новий закон прокладає шлях до створення незалежного та сильного антикорупційного суду, який разом з існуючими інституціями (НАБУ та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою) сприятиме забезпеченню підзвітності та справедливості, яких вимагає український народ від державних чиновників.

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Теги публікації: Латвия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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