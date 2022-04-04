ru ua
Пн, 04 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Латвия поддерживает исключение России из Совета ООН по правам человека

Новина українською →
Понедельник 04 апреля 2022 20:48
Латвия поддерживает исключение России из Совета ООН по правам человека Фото: Латвия поддерживает исключение России из Совета ООН по правам человека (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Латвия отреагировала на зверства и военные преступления, которые совершает Российская Федерация. Требует исключить ее из Совета ООН по правам человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса.

"Латвия поддерживает отстранение Российской Федерации от Совета ООН по правам человека и будет голосовать соответствующим образом. Страна, которая развязала войну против Украины, совершает грубые и системные нарушения прав человека и военным преступлениям нет места в Совете ООН по правам человека", - пишет Рінкевичс.

Война России против Украины длится сорок дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия Российская Федерация
NEWS
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине