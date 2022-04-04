Фото: Латвия поддерживает исключение России из Совета ООН по правам человека (Getty Images)

Латвия отреагировала на зверства и военные преступления, которые совершает Российская Федерация. Требует исключить ее из Совета ООН по правам человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса.

"Латвия поддерживает отстранение Российской Федерации от Совета ООН по правам человека и будет голосовать соответствующим образом. Страна, которая развязала войну против Украины, совершает грубые и системные нарушения прав человека и военным преступлениям нет места в Совете ООН по правам человека", - пишет Рінкевичс.