Латвія підтримує виключення Росії з Ради ООН з прав людини
Латвія відреагувала на звірства й військові злочини, які вчиняє Російська Федерація. Вимагає виключити її з Ради ООН з прав людини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса.
"Латвія підтримує відсторонення Російської Федерації від Ради ООН з прав людини і голосуватиме відповідним чином. Країна, що розв'язала війну проти України, вчиняє грубі та системні порушення прав людини, і військовим злочинам немає місця в Раді ООН з прав людини", - пише Рінкевичс.
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