Латвія підтримала інвестування у виробництво українських дронів: скільки коштів виділено

"Кабінет міністрів погодив стратегічне інвестування 10 млн євро в українську індустрію безпілотників з метою сприяння співпраці між оборонними галузями обох країн та реалізації спільних проєктів", - пише Міноборони.

У тому ж числі ще 20 млн євро (21.37 млн доларів) уряд Латвії передбачив на закупівлю у поточному році безпілотників у форматі Коаліції дронів.

"Зараз важливо підтримувати Україну не лише на словах, а й на ділі. Підтримка, яку Латвія надає Україні, ніколи не була символічною, ми надаємо реальну допомогу, яка сприяє зміцненню обороноздатності України", - заявив голова Міністерства оборони борони Латвії Андріс Спрудс.