Латвия поддержала инвестирование в производство украинских дронов: сколько средств выделено

"Кабинет министров согласовал стратегическое инвестирование 10 млн евро в украинскую индустрию беспилотников с целью содействия сотрудничеству между оборонными отраслями обеих стран и реализации совместных проектов", - пишет Минобороны.

В том же числе еще 20 млн евро (21.37 млн долларов) правительство Латвии предусмотрело на закупку в текущем году беспилотников в формате Коалиции дронов.

"Сейчас важно поддерживать Украину не только на словах, но и на деле. Поддержка, которую Латвия предоставляет Украине, никогда не была символической, мы предоставляем реальную помощь, которая способствует укреплению обороноспособности Украины", - заявил глава Министерства обороны Латвии Андрис Спрудс.