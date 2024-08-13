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Латвія підготувала до передачі Україні близько півтисячі дронів

Вівторок 13 серпня 2024 16:48
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Латвія підготувала до передачі Україні близько півтисячі дронів Фото: Латвія відправить до України близько півтисячі дронів (x.com/AndrisSpruds)
Автор: Іван Носальський

Латвія передасть Україні близько півтисячі безпілотників. Їх уже підготували до відправлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Латвії Андріса Спрудса у Twitter.

"Черговий пакет безпілотників готовий! Близько 500 безпілотників латвійського виробництва надаватимуть підтримку українцям у виконанні різних бойових завдань", - написав голова латвійського Міноборони.

Варто зауважити, що таку допомогу Україна отримає у рамках коаліції дронів.

Коаліція дронів

Нагадаємо, цього року партнери України вирішили створити коаліцію дронів. У її рамках українським захисникам надають безпілотники, котрі активно використовують у війні з росіянами.

Таку ініціативу очолюють Британія та Латвія. Ще в червні Спрудс заявляв, що Латвія передала ЗСУ першу партію дронів, а другу хочуть відправити "найближчим часом".

Також у липні стало відомо про створення спільного фонду коаліції дронів, кошти з якого використовуватимуть для закупівлі безпілотників для українських воїнів.

До речі, нещодавно стало відомо, що у липні бійці ЗСУ використовували більше ударних дронів, ніж російські окупанти.

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