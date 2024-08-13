Латвія підготувала до передачі Україні близько півтисячі дронів
Латвія передасть Україні близько півтисячі безпілотників. Їх уже підготували до відправлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Латвії Андріса Спрудса у Twitter.
"Черговий пакет безпілотників готовий! Близько 500 безпілотників латвійського виробництва надаватимуть підтримку українцям у виконанні різних бойових завдань", - написав голова латвійського Міноборони.
Варто зауважити, що таку допомогу Україна отримає у рамках коаліції дронів.
Коаліція дронів
Нагадаємо, цього року партнери України вирішили створити коаліцію дронів. У її рамках українським захисникам надають безпілотники, котрі активно використовують у війні з росіянами.
Таку ініціативу очолюють Британія та Латвія. Ще в червні Спрудс заявляв, що Латвія передала ЗСУ першу партію дронів, а другу хочуть відправити "найближчим часом".
Також у липні стало відомо про створення спільного фонду коаліції дронів, кошти з якого використовуватимуть для закупівлі безпілотників для українських воїнів.
До речі, нещодавно стало відомо, що у липні бійці ЗСУ використовували більше ударних дронів, ніж російські окупанти.
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