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Латвия подготовила к передаче Украине около полутысячи дронов

Вторник 13 августа 2024 16:48
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Латвия подготовила к передаче Украине около полутысячи дронов Фото: Латвия отправит в Украину около полутысячи дронов (x.com/AndrisSpruds)
Автор: Иван Носальский

Латвия передаст Украине около полутысячи беспилотников. Их уже подготовили к отправке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Twitter.

"Очередной пакет беспилотников готов! Около 500 беспилотников латвийского производства будут оказывать поддержку украинцам в выполнении разных боевых задач", - написал глава латвийского Минобороны.

Стоит заметить, что такую помощь Украина получит в рамках коалиции дронов.

Коалиция дронов

Напомним, в этом году партнеры Украины решили создать коалицию дронов. В ее рамках украинским защитникам предоставляют беспилотники, которые активно используют в войне с россиянами.

Такую инициативу возглавляют Британия и Латвия. Еще в июне Спрудс заявлял, что Латвия передала ВСУ первую партию дронов, а вторую хотят отправить "в ближайшее время".

Также в июле стало известно о создании совместного фонда коалиции дронов, средства из которого будут использовать на закупки беспилотников для украинских воинов.

К слову, недавно стало известно, что в июле бойцы ВСУ использовали больше ударных дронов, чем российские оккупанты.

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