Латвія підготувала 1000 дронів для передачі Україні

Раніше сьогодні стало відомо, що Данія, Франція та Литва надали 150 млн євро на українську зброю. Кошти направлять на виробництво ракет, дронів та артилерійських установок.

Нещодавно також було відомо, що Литва направить перший транш на виробництво зброї в Україні. Гроші будуть виділені у рамках "данської ініціативи".

Наразі є домовленості, що перший транш Литви у розмірі 10 млн євро на реалізацію "данської ініціативи" вже цього року.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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