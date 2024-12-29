Латвия подготовила 1000 дронов для передачи Украине

По словам Спрудса, последняя в этом году партия дронов для Украины состоит из более 1000 боевых беспилотников различных типов.

Фото: дроны для Украины (x.com/AndrisSpruds)

"Вместе с латвийскими производителями беспилотников мы продолжаем поддерживать Украину. Подготовлена последняя партия, состоящая из более 1000 боевых беспилотников различных типов", - написал Спрудс.

Он напомнил, что коалицию беспилотников возглавляют Латвия и Великобритания. По словам министра, в 2025 году Латвия выделит еще 20 миллионов евро на закупку беспилотников в рамках коалиции.