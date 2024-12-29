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Латвия подготовила 1000 дронов для передачи Украине

Фото: Латвия подготовила дроны для передачи Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Латвия подготовила к передаче Украине более 1000 дронов. Известно, что это будут беспилотники различных типов.

Об этом заявил Министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети X (Twitter).

По словам Спрудса, последняя в этом году партия дронов для Украины состоит из более 1000 боевых беспилотников различных типов.

 

Фото: дроны для Украины (x.com/AndrisSpruds)

"Вместе с латвийскими производителями беспилотников мы продолжаем поддерживать Украину. Подготовлена последняя партия, состоящая из более 1000 боевых беспилотников различных типов", - написал Спрудс.

Он напомнил, что коалицию беспилотников возглавляют Латвия и Великобритания. По словам министра, в 2025 году Латвия выделит еще 20 миллионов евро на закупку беспилотников в рамках коалиции.

Ранее сегодня стало известно, что Дания, Франция и Литва предоставили 150 млн евро на украинское оружие. Средства направят на производство ракет, дронов и артиллерийских установок.

Недавно также было известно, что Литва направит первый транш на производство оружия в Украине. Деньги будут выделены в рамках "датской инициативы".

Сейчас есть договоренности, что первый транш Литвы в размере 10 млн евро на реализацию "датской инициативы" уже в этом году.

Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

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