Латвія перевірятиме росіян під час продовження ВНЖ, - глава МЗС

Латвія ретельно перевірятиме всіх росіян, які живуть у країні на постійній або тимчасовій основі, частини з них після таких перевірок можуть не продовжити ВНЖ.
Про це заявив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Настоящее время".
"Ми скорочуватимемо і не продовжуватимемо ВНЖ, які були отримані за інвестиціями, а також за іншими програмами", – підкреслив міністр.
Він також не виключив, що росіянам під час опитування для продовження ВНЖ можуть ставити питання про Україну: "Чий Крим? Що відбувається в Україні?" – щоб з'ясувати їхні політичні погляди і те, чи підтримують вони агресивну політику Кремля в Україні.
"Якщо людина просто тікає від мобілізації в Росії і живе тут (у Латвії – ред.) – це одне. Але якщо вона при цьому продовжує пропаганду путінського режиму – а є й такі, – це зовсім інший випадок. Я не вважаю такі перевірки" росіян шантажем чи тиском. Але те, що сталося 24 лютого 2022 року, жорстко змінило ставлення до Росії. І це вина не лише однієї людини, Путіна: ми тут це бачимо як війну, яку веде вся Росія", - наголосив Рінкевич.
Нагадаємо, що в Польщі також виступили проти прийняття росіян, які тікають від мобілізації, оскільки вони можуть бути небезпечними для держави.
Також раніше ми писали, що Литва не прийматиме громадян Росії, які тікають із країни, щоб уникнути мобілізації. Вони мають ухвалити свою відповідальність за війну проти України.
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