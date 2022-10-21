Латвия будет проверять россиян при продлении ВНЖ, - глава МИД

"Мы будем сокращать и не продлевать ВНЖ, которые были получены по инвестициям, а также по другим программам", – подчеркнул министр.

Он также не исключил, что россиянам при опросах для продления ВНЖ могут задавать вопросы об Украине: "Чей Крым? Что происходит в Украине?" – чтобы выяснить их политические взгляды и то, поддерживают ли они агрессивную политику Кремля в Украине.

"Если человек просто убегает от мобилизации в России и живет здесь (в Латвии – ред.) – это одно. Но если он при этом продолжает пропаганду путинского режима – а есть и такие, – то это совершенно другой случай. Я не считаю такие проверки россиян шантажом или давлением. Но то, что произошло 24 февраля 2022 года, жестко поменяло отношение к России. И это вина не только одного человека, Путина: мы здесь это видим как войну, которую ведет вся Россия", - отметил Ринкевич.