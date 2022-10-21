RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Латвия будет проверять россиян при продлении ВНЖ, - глава МИД

Фото: министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич (facebook.com/edgars_rinkevics)
Автор: Константин Широкун

Латвия будет тщательно проверять всех россиян, которые живут в стране на постоянной или временной основе, части из них после таких проверок могут не продлят ВНЖ.

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Настоящее время".

"Мы будем сокращать и не продлевать ВНЖ, которые были получены по инвестициям, а также по другим программам", – подчеркнул министр.

Он также не исключил, что россиянам при опросах для продления ВНЖ могут задавать вопросы об Украине: "Чей Крым? Что происходит в Украине?" – чтобы выяснить их политические взгляды и то, поддерживают ли они агрессивную политику Кремля в Украине.

"Если человек просто убегает от мобилизации в России и живет здесь (в Латвии – ред.) – это одно. Но если он при этом продолжает пропаганду путинского режима – а есть и такие, – то это совершенно другой случай. Я не считаю такие проверки россиян шантажом или давлением. Но то, что произошло 24 февраля 2022 года, жестко поменяло отношение к России. И это вина не только одного человека, Путина: мы здесь это видим как войну, которую ведет вся Россия", - отметил Ринкевич.

Напомним, что в Польше также выступили против принятия убегающих от мобилизации россиян, поскольку они могут быть опасными для государства.

Также ранее мы писали, что Литва не будет принимать граждан России, которые бегут из страны во избежание мобилизации. Они должны принять свою ответственность за войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛатвияРоссийская ФедерацияВторжение России в Украину